شؤون فلسطينية

وزير أردني: نعمل لتسهيل تواجد المعتكفين وإزالة كافة العقبات أمامهم بالأقصى

وزير أردني: نعمل لتسهيل تواجد المعتكفين وإزالة كافة العقبات أمامهم بالأقصى
مواطنون مقدسيون يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأوقاف الأردني، د. عبد الناصر أبو البصل: إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يتابع عن كثب اعتداءات سلطات الاحتلال اليومية في مدينة القدس، خاصة المسجد الأقصى، وانتهاك حرية العبادة.

وشدّد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: على أن
الأردن، هو صاحب الوصاية الكاملة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأضاف أبو البصل، أن مجلس الأوقاف في المسجد الأقصى، يعمل من أجل تسهيل تواجد المعتكفين، وإزالة كافة العقبات أمام المصلين، مشيراً إلى أن المملكة، تواصل جهودها لوقف انتهاكات الاحتلال، باعتبار حرية العبادة مكفولة للجميع.

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