الكشف عن تفاصيل رسالة فلسطينية مفصلة تسلمها كرينبول حول أزمة (أونروا) المالية



وأكد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن حشد الدعم المادي والسياسي لـ (أونروا) وتجديد تفويضها سيطرح في اجتماعات اللجنة الاستشارية للدول المانحة القادمة التي ستجتمع في الأردن في 17 من حزيران/ يونيو المقبل ومؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة لـ (أونروا) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في أيلول/ سبتمبر المقبل.



وأشار أبو هولي إلى خطة التحرك على مستوى (مجموعة الـ 77+ الصين) لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الغوث، مؤكداً ضرورة البحث عن آليات جديدة لتوسيع قاعدة المانحين في ظل الاستهداف الأميركي وقطع الأموال المخصصة التي كانت

تقدمها لـ (أونروا).

رام الله - دنيا الوطنسلّم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بيير كرينبول، رسالة مفصلة تتضمن الأزمة المالية التي تمر بها، وتجديد التفويض لها، إضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوكالة في أماكن تواجدها في الضفة وغزةوسوريا ولبنان والأردن.