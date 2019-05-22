المالية بغزة تُصدر تنويهاً حول دفع زكاة الفطر لموظفي العقود

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة المالية بغزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً حول دفع زكاة الفطر لموظفي العقود.وقالت في بيان مقتضب: "تُعلن وزارة المالية عن دفع زكاة الفطر عن الإخوة موظفي العقود الراغبين في دفعها، وذلك خصماً من مستحقاتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من تاريخ اليوم الثلاثاء 21/05/2019 حتى نهاية يوم الاثنين 27/05/2019".وكانت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية بغزة، قررت دفع زكاة الفطر عن الموظفين الراغبين في دفعها، وذلك خصماً من مستحقاتهم.