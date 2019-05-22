السفير غنام: قطر أكدت دعمها لموقف القيادة المُتعلق بـ (صفقة القرن)



وأضاف غنام في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أن الزيارة تأتي في إطار التشاور مع الأشقاء العرب والتنسيق المشترك، أمام ما تواجهه القضية الفلسطينية من مخططات خطيرة، وكذلك تقديم الشكر للدوحة على دفع التزاماتها المالية والاستجابة لمطالبة السلطة الوطنية بتأمين شبكة أمان مالية أمام القرصنة الإسرائيلية.





يشار إلى أن الرئيس عباس، يزور حالياً دولة قطر، حيث التقى أمس الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وبحث الزعيمان آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير دولة فلسطين لدى قطر، منير غنام على موقف الدوحة الداعم والمساند لموقف القيادة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية في إشارة لزيارة الرئيس محمود عباس المهمة لقطر، ولقائه الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.