شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر

وزارة الصحة تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر
رام الله - دنيا الوطن
قدمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للمواطنين؛ للوقاية من موجة الحر، التي تتأثر بها البلاد في هذه الأيام.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطات الواجب اتخاذها، تتمثل في تجنب أشعة الشمس العمودية، وضرورة العمل في الظل، والإكثار من شرب
السوائل بين فترتي الإفطار والسحور، وضرورة المكوث في المنازل في ساعات الظهيرة، وعدم الخروج إلى الشوارع والأماكن المفتوحة، خاصة الأطفال وكبار السن، وارتداء ملابس فضفاضة ومريحة.

كما دعت الوزارة جمهور المواطنين؛ لتفادي تناول المشروبات المحلاة، والتي تحتوي على الكافيين، وإغلاق النوافذ المقابلة للشمس بالستائر، وإبقائها مغلقة عندما تكون درجة الحرارة "مرتفعة".

وأوضحت وزارة الصحة، أن التعرض لأشعة الشمس مع بذل جهد جسماني، خاصة في الجو الجاف، يسبب فقدان كمية كبيرة من الماء والأملاح؛ الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، ومن ثم لضربة الشمس.

وتتمثل أعراض ضربة الشمس في احمرار الجلد وجفافه وسخونته والشعور بالتعب والصداع، وارتفاع درجة الحرارة، وتسارع في ضربات القلب، وفقدان الوعي، ويمكن أن تصل الحالة إلى الغيبوبة، وقلة إفراز البول، وتغير السلوك، وأحياناً الإصابة
بتشنجات.

ونبهت الوزارة إلى أنه في حال شعر أي مواطن بالأعراض السابقة، فإنه يجب نقله إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى؛ للتعامل معه، وتقديم العلاج المناسب له.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لتفادي لدغات الأفاعي، وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة،  مؤكدة في الوقت ذاته، توافر مضادات سم الأفاعي في جميع المستشفيات.

وقالت الوزارة: إنه نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وانتشار الأفاعي، فإننا نوصي المواطنين بأخذ الحيطة والحذر للحد من حدوث الإصابات بلدغات الأفاعي، وذلك بالقضاء على الأسباب التي بدورها تجذب الأفاعي إلى الأماكن السكنية، وبالذات
الفئران ومخلفات الأطعمة، وكذلك إزالة الأشواك وغيرها من المقتنيات من جوانب الطرق؛ لمنع اختباء الافاعي تحتها، وأخذ الحيطة أثناء الرحلات، خصوصاً للمناطق الحرجية والبراري.

وأشارت الوزارة إلى أن الأعراض الموضعية للدغات الأفاعي تحدث عادة في مكان اللدغة، وهي عبارة عن التهابات و تهتكات تحدث في مكان اللدغة (احمرار وتورم و نزيف تحت الجلد)، إضافة إلى أعراض أخرى، وتحدث في أماكن بعيدة عن اللدغة أو عن العضة، ومنها :غثيان وقيء، ضعف عام مع الانقباض المفاجئ والسريع لبعض العضلات وخمول، ازدواجية في الرؤية، وهبوط في ضغط الدم مع توقف مفاجئ للقلب.

وتابعت أنه وللوقاية من لدغات الثعابين، فإن على المواطنين عدم العبث بأي شكل مع الثعابين حال رؤيتها، وعدم محاولة قتلها، وانتعال أحذية سميكة وعالية أثناء التنزه، وعدم الدخول إلى مناطق الحشائش الطويلة إلا بارتداء أحذية جلدية سميكة ذات عنق طويل، وتجنب العبث بالأيادي أو الأقدام في الجحور أو رفع الحجارة واستخدم العصي في ذلك سواء في البساتين أو الصحراء، مع الحرص والحذر أثناء تسلق الصخور.

وقالت وزارة الصحة: إن أحدث التوصيات العالمية وقاعدة بيانات مركز السموم حول كيفية إسعاف مصابي لدغات الأفاعي، تتمثل في غسل مكان اللدغة بالماء لكي لا يدخل السم الموجود خارج الجرح الى داخله، ولا يوجد ما يمنع من ترك مكان اللدغة ينزف
لمدة لا تتجاوز الدقيقة لخروج بعض السم، ومن ثم يجب الضغط على مكان اللدغة لايقاف النزيف.

وتابعت الوزارة: يجب الحفاظ على هدوء الملدوغ وراحته مضطجعاً؛ حيث إن التوتر الحاد يزيد من تدفق الدم، ويعرض المريض للخطر، إضافة إلى عدم تحريك العضو الملدوغ، للحد من انتشار السم في الجسم.

بعد ذلك، يتوجب على المسعف أن يقوم بطلب المساعدة لترتيب النقل إلى أقرب مركز طوارئ ، حيث أن مصل الثعابين متوفر في جميع المستشفيات الحكومية، والتأكد من الحفاظ على الطرف الملدوغ في وضع وظيفي، ويكون تحت مستوى قلب المصاب، وذلك للتقليل من الدم الذي يعود إلى القلب، وللأعضاء الأخرى من الجسم.

وأكدت الوزارة، أنه من الخطأ إعطاء أي سوائل للمريض كتناول الطعام أو الشراب أو الأدوية المسكنة، ما لم تكن موجهة تحديداً للقيام بذلك من قبل الطبيب، وأخيراً إزالة أي مواد أو ملابس قد تقوم بالضغط على الأطراف الملدوغة إذا تضخمت (مثل
الخواتم، والأساور، والساعات والأحذية).

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