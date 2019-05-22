الكشف عن تفاصيل لقاء حماس مع الحريري وبري في بيروت

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد قيادي من حركة (حماس) برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، عزت الرشق، رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، والمدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم.وناقش الوفد الذي ضم عُضوي مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، أسامة حمدان، وعلي بركة، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، و(صفقة القرن)، ووضع الفلسطينيين في لبنان.وأكد الوفد، رفضه الحركة لـ (صفقة القرن) الأمريكية التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، والأمة العربية، والإسلامية، مضيفاً أن الضمان الأساسي لإفشالها، هو صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الغاصب، بالإضافة إلى الدعم والإسناد الذي يجب أن يلقاه من الأمة.وشدد وفد الحركة على أن غرفة العمليات المشتركة، قد حققت انتصاراً خلال العدوان الأخير على غزة، وكرست معادلة الردع، وأجبرت الاحتلال على الالتزام بما يقع عليه من التزامات، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة.وبحث الوفد مع القيادة اللبنانية الوضع الفلسطيني في لبنان، وأهمية الحوار اللبناني الفلسطيني، آملاً في دعم هذا الحوار؛ لكي يُفضي إلى نتائج إيجابية على شكل قرارات وتشريعات، تُعطي الشعب الفلسطيني حقوقه الإنسانية والاجتماعية.وأكد تمسكه بالعمل المشترك، كونه ضمانة لأمن المخيمات والجوار، مشدداً على أهمية الموقف الفلسطيني الموحد في مقاربة كل قضايا شعبنا في لبنان.واستعرض وفد حركة حماس، صورة الوضع في مخيم المية ومية، مؤكداً حرص الحركة على أمن المخيم والجوار، وعدم القبول بإلحاق أي ضرر بالجوار اللبناني.