شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تفرض غرامة مالية باهظة على والدة الشهيد "أشرف نعالوة"

محكمة الاحتلال تفرض غرامة مالية باهظة على والدة الشهيد "أشرف نعالوة"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن محكمة سالم العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل على والدة الشهيد أشرف نعالوة.

وأوضحت الوزارة، أن قرار المحكمة الإسرائيلية بفرض الغرامة،  سيتم دفعه لأهالي القتلى المستوطنين، الذين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي نفذها نجلها الشهيد أشرف في المجمع الصناعي الاستيطاني (بركان) العام المنصرم 2018.

وأضافت، بأن أهالى القتلى، تقدموا للمحكمة العسكرية الإسرائيلية بطلب، يقتضي بموجبه دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 50 مليون شيكل، وحكم بالسجن الفعلى قد تصل مدته إلى 5 سنوات، مشيرة بأن المحكمة، قد واقفت على هذا الطلب، وقد تعمل المحكمة على تنفيذه فى الجلسات المقبلة.

وتضيف، بأن جلسة عقدت أمس الثلاثاء بشأن قضية الأسيرة وفاء نعالوة على أن يتبعها جلسات أخرى حتى يتم الخروج بقرارات حاسمة تدينها، ويصدر قرار بالحكم الفعلى.

وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، نفذ أشرف نعالوة عملية إطلاق نار على ثلاثة مستوطنين بمصنع كان يعمل فيه بالمنطقة الاستيطانية (بركان) بالضفة الغربية، وقتل اثنين وأصاب الثالث.

وبعد نحو شهرين من مطاردته، اغتالت وحدة خاصة إسرائيلية "نعالوة" في منزل كان يختبئ فيه بمخيم "عسكر الجديد" شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واعتقل جيش الاحتلال، والدي نعالوة وشقيقه، بشبهة المعرفة المسبقة بنيته تنفيذ الهجوم، كما هدم لاحقًا منزل العائلة في ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم.

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