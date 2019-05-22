نشطاء BDS يفشلون حفل توقيع كتاب لكاتب إسرائيلي بألمانيا

رام الله - دنيا الوطنأفسد نشطاء حركة مقاطة "إسرائيل" BDS حفل توقيع كتاب جديد للكاتب الإسرائيلي أريه شليكر في ألمانيا حول معاداة السامية.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه حين كان يقدم الكاتب الإسرائيلي كتابه أمام 100 من الأشخاص في بلدة أوريخ شمال غرب ألمانيا وقراءة مقتطفات منه فاجئه عدد من نشطاء حركة المقاطعة بعزف موسيقي كبير وهتفوا ضده "مجرم حرب"، و"قاتل أطفال"، وممثل "دولة فصل عنصري".وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الألمانية عدداً من نشطاء المقاطعة".شيلر ، المولود في ألمانيا والمهاجر إلى إسرائيل في عام 2001 ، يشغل منصب رئيس قسم العلاقات الخارجية بوزارة الاستخبارات، ومستشار للوزير يسرائيل كاتز.ويحمل كتابه الجديد "معاداة السامية الألمانية الجديدة - هل ينتمي اليهود اليوم إلى ألمانيا؟"