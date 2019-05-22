الجيش الإسرائيلي: فرص التصعيد في غزة كبيرة

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء: إن الجيش الإسرائيلي، يرى بأن "فرص التصعيد في قطاع غزة كبيرة".وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، أن "الجيش يعتقد بأن فرص التصعيد في غزة كبيرة، رغم تحويل الأموال والوقود والموافقة على توسيع منطقة الصيد لـ 15 ميلاً، وذلك على عكس ما يراه المستوى السياسي".وأوضح الموقع، أن "الجيش يرى بأنه لا تزال هناك صعوبات في التمويل الدولي للمشاريع والوظائف في قطاع غزة، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة، كما أن بناء ميناء بحري ليس على جدول الأعمال".وأضاف الموقع، أن الوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة، وتهديدات السلطة الفلسطينية، بفرض "عقوبات" إضافية قد تدفع الجناح العسكري لحماس إلى مواجهة جديدة مع "إسرائيل".