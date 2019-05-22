حالة الطرق في غزة صباح اليوم الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، حالة الطرق لهذا الصباح الأربعاء 22/05/2019، في المفترقات والشوارع الرئيسية.وبينت أن حالة الطرق صباح اليوم الأربعاء وفق ما نشرته شرطة المرور في غزة، كما يلي:حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، قد تزداد نشاطاً في ساعات الظهيرة والمساء، وننوه إلى وجود سوق دوار أبو حميد الأسبوعي في محافظة خانيونس، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على طريق صلاح الدين في محافظتي الوسطى وخانيونس.ونذكر بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك والآخرين للخطر، وفي حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية خمسة حوادث سير، نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.