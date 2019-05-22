الاحتلال يقرر هدم حديقة ألعاب في قرية رحمة بالنقب

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة "هآرتس" أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً بهدم حديقة ألعاب للأطفال أنشأها سكان قرية رحمة البدوية في النقب.ويقول عودة زنون، رئيس لجنة سكان القرية، إنه قبل عامين، أقام أحد المواطنين في القرية ملعبًا بالقرب من منزله بشكل تطوعي. وكل من يريد الحضور إليها يمكنه ذلك. وفي الواقع لقد فعل هذا المواطن معروفًا. فمنذ فترة الظهيرة وحتى المساء، ليس لدى الأطفال ما يفعلونه، يجلسون في المنازل، ولذلك صنع لهم عدة أراجيح، ويريدون الآن تدميرها، أيضا".ويعيش في القرية 850 مواطنا، وفي عام 2009، هدمت سلطات الاحتلال روضة أطفال في القرية في أعقاب تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال.وباستثناء رياض الأطفال لا توجد في القرية مؤسسات تعليمية أخرى أو ملاعب أو مركز جماهيري، ويدر س أطفال القرية في مدارس نائية.