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السعودية والإمارات تُعلنان مشاركتهما في مؤتمر البحرين الخاص بـ (صفقة القرن)

السعودية والإمارات تُعلنان مشاركتهما في مؤتمر البحرين الخاص بـ (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإمارات، أنها ستشارك في المؤتمر الاقتصادي، الذي أعلن عنه البيت الأبيض، حول خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين الشهر المقبل في البحرين.

ورحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان بالمؤتمر، مؤكدة، "أن الأهداف التي تنطلق منها الورشة، والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل، يضمن مستقبلاً مزدهراً للمنطقة، وتشكل هدفاً سامياً لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر".

وأضاف البيان، أن الإمارات مع ترحيبها بالورشة، فإنها تؤكد "موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية" وفق ما أوردته صحيفة (القدس) المحلية.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، مشاركة الرياض في المؤتمر، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وكانت السلطة الفلسطينية، أعلنت أن أحدًا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي، مؤكدة على عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها.

وأعلن البيت الأبيض الأحد، أنّه سيستضيف يومي 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل، مؤتمرًا اقتصاديًا في البحرين، يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها.

وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين، أن ورشة عمل اقتصادية بعنوان "من السلام إلى الازدهار" ستعقد في المنامة.

وبحسب البيان، ستمثّل ورشة العمل "فرصة محورية" ليجتمع قادة الحكومات، والمجتمع المدني والأعمال معا؛ لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات، وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة، التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق.

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