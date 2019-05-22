شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم بالحبس المنزلي والإبعاد على أربعة مقدسيين

الاحتلال يحكم بالحبس المنزلي والإبعاد على أربعة مقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة الاحتلال في القدس، مساء الثلاثاء، إبعاد أربعة مقدسيين عن مكان سكنهم بحي جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة، والحبس المنزلي، كشرط للإفراج عنهم.

ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن المحامي محمد محمود، أن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن كل من: أمير أبو جمعة، ومحمد أبو جمعة، ومهند خويص، ومحمد أبو جمعة، بشرط الإبعاد عن حي الطور لمدة شهر، وحبس منزلي حتى الثالث من شهر حزيران المقبل، وكفالة شخصية، وكفالة طرف ثالث.

وأضاف أن المحكمة قررت، أيضا، الإفراج عن خالد الشويكي بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان حتى السابع من الشهر المقبل.

ولفت المركز إلى أن محكمة الاحتلال حكمت اليوم على الفتى محمد غسان جرادات من بلدة العيسوية، بـ "200 ساعة دورة"، وغرامة قيمتها 6 آلاف شيكل، علما أنه اعتقل العام الماضي، وأفرج عنه بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن مكان سكنه، وخلال الفترة الماضية تم تخفيف شروط الإفراج عنه، حتى أصدر القاضي عليه الحكم اليوم.

كما حكمت المحكمة على الفتى عمران عويوي بـ" 100 ساعة دورة"، وغرامة 2400 شيقل، ومددت اعتقال الفتيين هيثم محمود، ولؤي محمود، من العيسوية حتى السابع والعشرين من الشهر المقبل.

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