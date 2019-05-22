أمريكا تهدد بالرد على استخدام سوريا أسلحة كيميائية

رام الله - دنيا الوطننقل موقع القناة السابعة الإسرائيلية، عن وزارة الخارجية الامريكية قولها إن هناك مؤشرات على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية.وأضافت "الوزارة" أن أمريكا حددت علامات تزعم من خلالها استخدام غاز الكلور في هجمات للنظام شمال غربي سوريا.وحذرت أمريكا نظام الأسد من استخدام هذه الأسلحة، مؤكدة أنها سترد على ذلك بشكل سريع ومناسب.