الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة فجراً

رام الله - دنيا الوطناعتقل جيش الاحتلال، فجر اليوم، تسعة مواطنين على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.١. إيهاب مسعود- رام الله٢. الناشط رشاد كراجة- صفّا غرب رام الله٣. بلال عبد الله الحوتري- قلقيلية٤. ساجي محمد أبو عذبة- قلقيلية٥. محمود عبد العلامي- بيت أمر شمال الخليل٦. عبدو موسى أبو دبور- الظاهرية جنوب الخليل٧. وسام شوابكة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم٨. شادي أبو هدروس- مخيم الدهيشة٩. محمد أبو هدروس- مخيم الدهيشة