الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، شابين من مدينة قلقيلية.وقال شهود عيان وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بلال عبد الله حوتري (27 عاما)، وساجي محمد ابو عذبة (28 عاما)، بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشها .