بسبب تقرير الـ1000 موظف.. تلفزيون فلسطين يُطالب ائتلاف أمان بالاعتذار العلني

رام الله - دنيا الوطنأعربت الهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون فلسطين، عن استغرابها واستهجانها من المعلومات التي وصفتها بـ"المغلوطة والمخالفة للحقيقة والواقع"، الصادرة عن تقرير ائتلاف النزاهة والشفافية (أمان) السنوي لعام 2018، والذي تحدث عن تعين الهيئة 1055 موظفًا بعقود مباشرة حتى نهاية عام 2017.وقالت الهيئة في بيان صدر عنها: "إنه بعد اطلاعها ودراستها لتقرير (أمان)، أن الرقم الحقيقي حسب كشوفات وزارة المالية الرسمية هو 317 موظفًا فقط، هم مجموع ما تم تعينه خلال العشر سنوات الماضية، وهو الرقم النهائي الموجود حاليًا، رغم التوسع الذي حصل مؤخرًا على صعيد افتتاح مكاتب جديدة للهيئة في العواصم العربية، وانتشار مراسليها في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتوسع عملها في كافة المجالات الإعلامية".ودعت الهيئة مؤسسة (أمان) لـ"توضيح وتصحيح معطياتها حول مسألة التعينات بعقود في الهيئة والاعتذار الفوري والعلني عن هذا الخطأ والتشويه، مؤكدة حقها المشروع باللجوء الى القضاء وأية إجراءات قانونية أخرى تراها مناسبة"، وفق بيان تلفزيون فلسطين.وقالت الهيئة: "ما قامت به مؤسسة (أمان) مع وزارة المواصلات مؤخرًا، عندما ذكرت في تقريرها أن الوزارة اشترت "5000" سيارة في حين أن الرقم الحقيقي هو 1500 سيارة فقط، الامر الذي دفع وبعد احتجاج الحكومة على هذا التقرير بمؤسسة (أمان) الى الاعتذار العلني عبر وسائل الاعلام"، مبينة أن (أمان) آنذاك، أعلنت أن مديرها التنفيذي اعتمد الرقم وفقًا لفرضية وليس لمعلومة موثقة.وكان ائتلاف (أمان) للنزاهة والشفافية أكد في تقريره السنوي لعام 2018، "أنه تفشى الفساد داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، خاصة التحايل على إجراءات التعيين الرسمية من جهة، والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص من جهة أخرى".وحسب التقرير، فإن عدد موظفي العقود بهيئة الإذاعة والتلفزيون وصل لـ"1055" موظفًا في نهاية عام 2017م، بتكلفة رواتب بلغت 10.8 مليون شيكل.وأكدّ التقرير أن ظاهرة التعيين بالعقود تعدّ طريقا التفافيا على القانون وبابا خلفيا للتوظيف، كون الوظائف الجديدة تعطي الأولوية للعقود.وأوضح أن ظاهرة العقود في بعض المؤسسات تقضم جزءًا كبيرًا من النفقات التشغيلية لها، إذ وصلت لأكثر من 61 مليون شيكل.