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رحبت بورشة (السلام من أجل الازدهار).. الامارات تؤكد مشاركتها بمؤتمر البحرين الاقتصادي

رحبت بورشة (السلام من أجل الازدهار).. الامارات تؤكد مشاركتها بمؤتمر البحرين الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية (السلام من أجل الازدهار) التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة دعم الورشة والمشاركة بوفد فيها.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: "إن الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وام) الإماراتية.

وأكدت بأن الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهراً للمنطقة، وتشكل هدفاً سامياً لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر.

وقالت الوزارة: "إن الإمارات ترحب بورشة "السلام من أجل الازدهار"، وتؤكد موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين".

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