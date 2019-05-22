قتيل وإصابتان بإطلاق نار في مخيم الفارعة جنوب طوباس

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (43 عاما) مصرعه فجر اليوم الأربعاء، فيما أصيب اثنان آخران، إثر تعرضهم لإطلاق نار، خلال إشكالية وقعت في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن قوة من الشرطة تحركت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق، لافتا إلى أن قوات كبيرة من الأجهزة الامنية انتشرت في المخيم.