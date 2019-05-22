80 ألفاً يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى نحو 80 ألف مصل من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح"، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.وتوافد المصلون إلى الأقصى على شكل مجموعات متتالية، كما شارك المئات منهم في الإفطارات الجماعية بباحات الأقصى، في الوقت الذي شهدت فيه البلدة القديمة حركة نشطة، كما انتشرت بسطات الباعة في معظم شوارع المدينة المقدسة، خاصة في شارع نابلس القريب من سور القدس من جهة باب العامود.وانتشر عشرات المقدسيين، بعد الإفطار على مدرجات باب العامود، رغم محاولات الاحتلال المتكررة إخلاء المنطقة من المواطنين.