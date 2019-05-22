شؤون فلسطينية

(أونروا): لا تُوجد موارد مالية لدفع بدل إيجارات المنازل المُهدمة

(أونروا): لا تُوجد موارد مالية لدفع بدل إيجارات المنازل المُهدمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الغوث الدولية (أونروا) أنها أمام أسابيع حرجة، وأنه لا بد من توفير 60 مليون دولار للوكالة، من أجل شراء الغذاء فقط.

وأكد المتحدث باسم وكالة (أونروا)، عدنان أبو حسنة، أن برنامج المساعدات الغذائية، الذي يستفيد منه أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة، بات هو الآخر مُهددًا، مبينًا أن اتصالات وجهود كبرى تقوم بها الوكالة؛ للحصول على هذا الدعم.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمرين للمانحين، الأول الشهر المقبل والآخر في أيلول/ سبتمبر المقبل في نيويورك.

وأكد أبو حسنة، عدم وجود موارد مالية؛ لدفع بدل إيجارات للمواطنين، الذين هدمت منازلهم في عام 2014 وذلك بسبب وقف الإدارة الأمريكية دعم برنامج الطوارئ، حيث كانت تقدم 360 مليون دولار لميزانية (أونروا) منها 90 مليون لدعم برنامج الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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