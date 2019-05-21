شؤون فلسطينية

الأحمد: لازلنا نتواصل مع المصريين بخصوص المصالحة.. وحديث النخالة والناطق الإسرائيلي غير صحيح

الأحمد: لازلنا نتواصل مع المصريين بخصوص المصالحة.. وحديث النخالة والناطق الإسرائيلي غير صحيح
عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، أنه لن تستطيع أي قوة في الأرض أو أي دولة، بما في ذلك "إسرائيل أو الولايات المتحدة" مهما جندوا من عشرات الدول إلى جانبهم، أن يفرضوا على الشعب الفلسطيني، حقائق سياسية على الأرض.

وقال الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن الشعب الفلسطيني، في معركة متواصلة منذ أن بدأت ملامح ما تسمى صفقة القرن تظهر، مشدداً على أنه تم البدء بتنفيذها من جانب واحد هو الولايات المتحدة وإسرائيل، حول القدس واللاجئين والاستيطان، وإعلان نتنياهو ضم المستوطنات، وتأييد ترامب لذلك وإعلانه فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان.

وشدد الأحمد على أنه ما دام القلم الفلسطيني لم يوقع، والشعب لم يستسلم لهذه الخطوات رغم المتاعب والعقبات أمام تحقيق طموحات الفلسطينيين، وأمام تحقيق البرنامج الوطني؛ إلا أنهم لن ينجحوا في فرض إجراءاتهم؛ لتتحول لأمر واقع؛ لأن حياة الشعوب لا تقاس بالسنوات.

وأكد على الموقف العربي المتمسك بمبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وكان ذلك في قمة تونس، واجتماع وزراء الخارجية العرب، كما أكد على الموقف الدولي في الجمعية العامة، المتمسك بقرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام.

وفيما يتعلق بالمصالحة، شدد الأحمد على أن مصر ما تزال تتحرك في هذا الملف، مؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لحديث زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وناطق إسرائيلي، بأن مصر تخلت عن هذا الملف وجمدت جهودها، مبينًا أنه وطيلة ليلة أمس، كان هناك تواصل مع الأشقاء المصريين حول الموضوع.

وقال الأحمد: إن الناطق الإسرائيلي، أطلق فتاشاً بأن مصر متفرغة للتهدئة وليس للمصالحة، موضحاً أنه وبعد ذلك خرجت كل وسائل الإعلام والفضائيات وبشكل ممنهج؛ لتتحدث عن التوصل لاتفاق تهدئة لستة أشهر.

وأشار إلى أنه تواصل مع "المسؤول المصري الكبير" الذي يتولى التحرك في ملف التهدئة، والذي أكد بدوره أنه لا صحة لما نُشر حول ذلك، وأنه لا شيء جديداً، ولا اتصالات بالخصوص.

واعتبر الأحمد، أن ما نشر حول التوصل لتهدئة، يأتي في إطار الحرب النفسية التي تُشن على الشعب الفلسطيني، داعيًا وسائل الإعلام إلى الحذر من الوقوع في هذه الحرب، التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة؛ لبث روح الإحباط واليأس في صفوف الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

80 ألفاً يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

80 ألفاً يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

الاحتلال يقضي بالحبس المنزلي والإبعاد على أربعة مقدسيين

الاحتلال يقضي بالحبس المنزلي والإبعاد على أربعة مقدسيين

(أونروا): لا تُوجد موارد مالية لدفع بدل إيجارات المنازل المُهدمة

(أونروا): لا تُوجد موارد مالية لدفع بدل إيجارات المنازل المُهدمة

مصرع طفل غرقاً في بركة سباحة بأريحا

مصرع طفل غرقاً في بركة سباحة بأريحا

اشتية: لن نقبل بحل سياسي أو مبادرة لا يلبيان الحد الأدنى من حقوقنا

اشتية: لن نقبل بحل سياسي أو مبادرة لا يلبيان الحد الأدنى من حقوقنا

أبو هولي وكرينبول يتفقان على تكثيف التحرك لحشد الدعم السياسي والمالي لـ(أونروا)

أبو هولي وكرينبول يتفقان على تكثيف التحرك لحشد الدعم السياسي والمالي لـ(أونروا)

الاحتلال يُصيب طفلاً ويعتقله جنوب بيت لحم

الاحتلال يُصيب طفلاً ويعتقله جنوب بيت لحم

الضابطة الجمركية تضبط ألعاباً نارية ممنوعة في أبو ديس والعيزرية

الضابطة الجمركية تضبط ألعاباً نارية ممنوعة في أبو ديس والعيزرية

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

80 ألفاً يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

80 ألفاً يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

الاحتلال يقضي بالحبس المنزلي والإبعاد على أربعة مقدسيين

الاحتلال يقضي بالحبس المنزلي والإبعاد على أربعة مقدسيين

مصرع طفل غرقاً في بركة سباحة بأريحا

مصرع طفل غرقاً في بركة سباحة بأريحا

أبو هولي وكرينبول يتفقان على تكثيف التحرك لحشد الدعم السياسي والمالي لـ(أونروا)

أبو هولي وكرينبول يتفقان على تكثيف التحرك لحشد الدعم السياسي والمالي لـ(أونروا)

الاحتلال يُصيب طفلاً ويعتقله جنوب بيت لحم

الاحتلال يُصيب طفلاً ويعتقله جنوب بيت لحم

الضابطة الجمركية تضبط ألعاباً نارية ممنوعة في أبو ديس والعيزرية

الضابطة الجمركية تضبط ألعاباً نارية ممنوعة في أبو ديس والعيزرية

حماية المستهلك بغزة تُجري جولات على معامل ومصانع الحلويات

حماية المستهلك بغزة تُجري جولات على معامل ومصانع الحلويات

الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قطر

الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قطر

منوعات

النصف الجيد في حياة رامز جلال.. انهار لوفاه والدته وهذه حقيقة زواجه من غادة

النصف الجيد في حياة رامز جلال.. انهار لوفاه والدته وهذه حقيقة زواجه من غادة

دينا الشربيني بقميص عمرو دياب.. والجمهور يعلق

دينا الشربيني بقميص عمرو دياب.. والجمهور يعلق

رسميًا.. خطوبة النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون

رسميًا.. خطوبة النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون

ناهد السباعي: لست نادمة على مشاهدي الجريئة

ناهد السباعي: لست نادمة على مشاهدي الجريئة

شلال رامز جلال &#34;يُعرّي&#34; وجوه النجمات

شلال رامز جلال "يُعرّي" وجوه النجمات

مفاجأة.. نادين نجيم تُجسد حياة الأميرة ديانا في &#34;خمسة ونص&#34;

مفاجأة.. نادين نجيم تُجسد حياة الأميرة ديانا في "خمسة ونص"

باسم ياخور: نسرين طافش فقدت ملامحها بالتجميل.. ويزن السيد &#34;نسْونجي&#34;

باسم ياخور: نسرين طافش فقدت ملامحها بالتجميل.. ويزن السيد "نسْونجي"

الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بهدية &#34;باهظة&#34; الثمن

الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بهدية "باهظة" الثمن

أول ظهور لسهير البابلي بعد وعكتها الصحية وخروجها من العناية

أول ظهور لسهير البابلي بعد وعكتها الصحية وخروجها من العناية

إصابة محمد نجم بجلطة دماغية تدخله العناية المركزة

إصابة محمد نجم بجلطة دماغية تدخله العناية المركزة

عربي

بدء هجوم لـ(هيئة تحرير الشام) على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

بدء هجوم لـ(هيئة تحرير الشام) على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

الحكومة اللبنانية تُناقش فرض ضريبة على كل &#34;نفس نرجيلة&#34;

الحكومة اللبنانية تُناقش فرض ضريبة على كل "نفس نرجيلة"

مبعوث أممي: &#34;تنظيم الدولة&#34; بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا

مبعوث أممي: "تنظيم الدولة" بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا

رئيس الوزراء العراقي: لا رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب

رئيس الوزراء العراقي: لا رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب