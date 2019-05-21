عربي

رقم قياسي.. 76 شخصًا يتنافسون على رئاسة الجزائر

رقم قياسي.. 76 شخصًا يتنافسون على رئاسة الجزائر
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية الجزائرية، الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة، يوم 4 تموز/ يوليو المقبل، بلغ 76 شخصًا.

وقال الداخلية الجزائرية: إن "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية يوم الاثنين 20 أيار/ مايو 2019، تتمثل في إيداع 76 رسالة نية للترشح".

وتأتي هذه الحصيلة، قبيل انقضاء أجل تسليم ملفات استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، والتي يحددها قانون الانتخابات بـ 45 يوماً من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، والذي كان يوم 9 نيسان/ أبريل المنصرم.

وذكرت الداخلية، أن المعنيين "استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقاً للأحكام القانونية المعمول بها"، مشيراً إلى أن هذه العملية "تسير في ظروف حسنة".

يشار إلى أن ثلاثة أحزاب سياسية في الجزائر، أودعت رسائل الترشح، وهي التحالف الوطني الجمهوري، جبهة المستقبل، والجبهة الجزائرية للتنمية، والحرية والعدالة.

أخبار ذات صلة

بدء هجوم لـ(هيئة تحرير الشام) على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

بدء هجوم لـ(هيئة تحرير الشام) على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

(ميدل إيست آي): السعودية تتجهز لإعدام العودة والقرني والعمري بعد رمضان

(ميدل إيست آي): السعودية تتجهز لإعدام العودة والقرني والعمري بعد رمضان

الحكومة اللبنانية تُناقش فرض ضريبة على كل &#34;نفس نرجيلة&#34;

الحكومة اللبنانية تُناقش فرض ضريبة على كل "نفس نرجيلة"

مبعوث أممي: &#34;تنظيم الدولة&#34; بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا

مبعوث أممي: "تنظيم الدولة" بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا

رئيس الوزراء العراقي: لا رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب

رئيس الوزراء العراقي: لا رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب

قائد الجيش الجزائري يحذر من عصابة تحاول عرقلة مساعي الجيش والعدالة

قائد الجيش الجزائري يحذر من عصابة تحاول عرقلة مساعي الجيش والعدالة

أول تعليق من البحرين على مؤتمر &#34;صفقة القرن&#34; الاقتصادي

أول تعليق من البحرين على مؤتمر "صفقة القرن" الاقتصادي

الأمن المصري: مقتل 16 مسلحاً بعملية عسكرية في العريش

الأمن المصري: مقتل 16 مسلحاً بعملية عسكرية في العريش

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

مصرع طفل غرقاً في بركة سباحة بأريحا

مصرع طفل غرقاً في بركة سباحة بأريحا

أبو هولي وكرينبول يتفقان على تكثيف التحرك لحشد الدعم السياسي والمالي لـ(أونروا)

أبو هولي وكرينبول يتفقان على تكثيف التحرك لحشد الدعم السياسي والمالي لـ(أونروا)

الاحتلال يُصيب طفلاً ويعتقله جنوب بيت لحم

الاحتلال يُصيب طفلاً ويعتقله جنوب بيت لحم

الضابطة الجمركية تضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول في أبو ديس والعيزرية

الضابطة الجمركية تضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول في أبو ديس والعيزرية

حماية المستهلك بغزة تُجري جولات على معامل ومصانع الحلويات

حماية المستهلك بغزة تُجري جولات على معامل ومصانع الحلويات

الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قطر

الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قطر

شاهد: كاتب سعودي مهاجماً الفلسطينيين: ارضوا بالقليل

شاهد: كاتب سعودي مهاجماً الفلسطينيين: ارضوا بالقليل

قيادي في فتح: فلسطين قضية حقوق سياسية لا تحل بمؤتمرات اقتصادية

قيادي في فتح: فلسطين قضية حقوق سياسية لا تحل بمؤتمرات اقتصادية

منوعات

النصف الجيد في حياة رامز جلال.. انهار لوفاه والدته وهذه حقيقة زواجه من غادة

النصف الجيد في حياة رامز جلال.. انهار لوفاه والدته وهذه حقيقة زواجه من غادة

دينا الشربيني بقميص عمرو دياب.. والجمهور يعلق

دينا الشربيني بقميص عمرو دياب.. والجمهور يعلق

رسميًا.. خطوبة النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون

رسميًا.. خطوبة النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون

ناهد السباعي: لست نادمة على مشاهدي الجريئة

ناهد السباعي: لست نادمة على مشاهدي الجريئة

شلال رامز جلال &#34;يُعرّي&#34; وجوه النجمات

شلال رامز جلال "يُعرّي" وجوه النجمات

مفاجأة.. نادين نجيم تُجسد حياة الأميرة ديانا في &#34;خمسة ونص&#34;

مفاجأة.. نادين نجيم تُجسد حياة الأميرة ديانا في "خمسة ونص"

باسم ياخور: نسرين طافش فقدت ملامحها بالتجميل.. ويزن السيد &#34;نسْونجي&#34;

باسم ياخور: نسرين طافش فقدت ملامحها بالتجميل.. ويزن السيد "نسْونجي"

الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بهدية &#34;باهظة&#34; الثمن

الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بهدية "باهظة" الثمن

أول ظهور لسهير البابلي بعد وعكتها الصحية وخروجها من العناية

أول ظهور لسهير البابلي بعد وعكتها الصحية وخروجها من العناية

إصابة محمد نجم بجلطة دماغية تدخله العناية المركزة

إصابة محمد نجم بجلطة دماغية تدخله العناية المركزة

عربي

بدء هجوم لـ(هيئة تحرير الشام) على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

بدء هجوم لـ(هيئة تحرير الشام) على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

الحكومة اللبنانية تُناقش فرض ضريبة على كل &#34;نفس نرجيلة&#34;

الحكومة اللبنانية تُناقش فرض ضريبة على كل "نفس نرجيلة"

مبعوث أممي: &#34;تنظيم الدولة&#34; بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا

مبعوث أممي: "تنظيم الدولة" بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا

رئيس الوزراء العراقي: لا رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب

رئيس الوزراء العراقي: لا رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب