رقم قياسي.. 76 شخصًا يتنافسون على رئاسة الجزائر

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية الجزائرية، الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة، يوم 4 تموز/ يوليو المقبل، بلغ 76 شخصًا.وقال الداخلية الجزائرية: إن "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية يوم الاثنين 20 أيار/ مايو 2019، تتمثل في إيداع 76 رسالة نية للترشح".وتأتي هذه الحصيلة، قبيل انقضاء أجل تسليم ملفات استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، والتي يحددها قانون الانتخابات بـ 45 يوماً من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، والذي كان يوم 9 نيسان/ أبريل المنصرم.وذكرت الداخلية، أن المعنيين "استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقاً للأحكام القانونية المعمول بها"، مشيراً إلى أن هذه العملية "تسير في ظروف حسنة".يشار إلى أن ثلاثة أحزاب سياسية في الجزائر، أودعت رسائل الترشح، وهي التحالف الوطني الجمهوري، جبهة المستقبل، والجبهة الجزائرية للتنمية، والحرية والعدالة.