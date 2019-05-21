دولي

موسكو: تصرفات إيران لا تزال ضمن إطار الاتفاق النووي

موسكو: تصرفات إيران لا تزال ضمن إطار الاتفاق النووي
مقر وزارة الخارجية الروسية
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة الخارجية الروسية على تقارير إعلامية، تفيد بقيام إيران بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب أربعة أضعاف، معربة عن أملها في إمكانية تجنب مزيد من التصعيد.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث المتعلقة بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بخصوص برنامج إيران النووي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار البيان إلى أهمية أن النشاطات الإيرانية المتعلقة بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب تجري تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تم إبلاغها مسبقا بالتغييرات ذات الشأن، وأن إيران، حتى بعد قيامها بزيادة حجم الإنتاج، لا تزال ضمن الأطر المنصوص عليها في خطة العمل، وبالتالي فإن لا شيء يسمح بالحديث عن انتهاك طهران للالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب الاتفاق النووي.

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