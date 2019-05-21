بدء هجوم لـ(هيئة تحرير الشام) على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مسلحي تنظيم (هيئة تحرير الشام) بدأوا هجوماً كبيراً على مواقع الجيش السوري جنوب محافظة إدلب.وفي تصريح صحفي، قال فيكتور كوبتشيشين، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا (التابع لوزارة الدقاع الروسية): "إن مسلحي الفصائل المنضوية تحت لواء (هيئة تحرير الشام)، الفرع السوري من تنظيم "القاعدة"، هاجموا في الساعة 17:35 من اليوم الثلاثاء، مواقع القوات الحكومية في مساري الهبيط - كفر نبودة وكفر زيتا - الحماميات، باستخدام دبابات ومركبات مفخخة"، مضيفا: "إن وحدات الجيش تتصدى في الوقت الحالي لهجمات المسلحين المكثفة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بمحاولات المسلحين لمهاجمة مواقع العسكريين الروس، بما في ذلك استهداف قاعدة "حميميم" الجوية في ريف اللاذقية، باستخدام راجمة للصواريخ.وذكرت الوزارة أن القاعدة لم تتضرر، فيما جرى تدمير مواقع إطلاق الصواريخ عليها.وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المسلحين المتمركزين في منطقة خفض التوتر بإدلب، يستمرون في شن هجماتهم وأعمال قصفهم الاستفزازية، رغم وقف إطلاق النار من طرف الجيش الحكومي، منذ يوم 18 أيار/مايو.