(ميدل إيست آي): السعودية تتجهز لإعدام العودة والقرني والعمري بعد رمضان

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (ميدل إيست آي) البريطاني: إن السلطات السعودية، تتجه لإصدار حكم بالإعدام على ثلاثة دعاة بارزين، وتنفيذ الحكم عليهم بعد انقضاء شهر رمضان.وأفاد الموقع البريطاني، بأن الدعاة الثلاثة هم: سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، ونقل تقرير الموقع هذه المعلومات عن مصدرين حكوميين، وواحد من أقارب هؤلاء الدعاة.يشار إلى أن السلطات السعودية، قد اعتقلت الدعاة الثلاثة، في أيلول/ سبتمبر 2017، وشرعت في محاكمتهم في جلسات سرية، حيث طالبت النيابة العامة بقتل الدعاة الثلاثة "تعزيراً" على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.وأكد محامو العودة في شباط/ فبراير، أنهم يخشون صدور الحكم بإعدامه، وقال المحامون مارك يونان وفرنسوا زيمراي وجيسيكا فينيل، في بيان صدر في باريس: إن محاكمة الشيخ تندرج في إطار سياسة اضطهاد قضائي، تقوم بها السلطات في السعودية، ضد مثقفين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي.