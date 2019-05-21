اشتية: لن نقبل بحل سياسي أو مبادرة لا يلبيان الحد الأدنى من حقوقنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "لن ننهزم ونقبل بأي حل سياسي أو مبادرة لا يلبيان الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية".







جاء ذلك خلال مشاركته في الإفطار الرمضاني الذي أقامه جهاز الأمن الوقائي، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الجهاز العام بمدينة رام الله، بحضور اللواء زياد هب الريح مدير عام الجهاز، ومدراء المديريات والمقر العام.



ووجه اشتية التحية إلى مدراء وضباط وأفراد المؤسسة الأمنية، خاصة في جهاز الأمن الوقائي، على جهودهم الاستثنائية في توفير الأمن والأمان والحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم، ودورهم المكمل للجهد السياسي في حماية المشروع الوطني.



وأطلع رئيس الوزراء، الحضور على الوضع السياسي والمالي الصعب، جراء الإجراءات الإسرائيلية والأميركية، وما تتعرض له قضيتنا من مؤامرات.













رام الله - دنيا الوطن