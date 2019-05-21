الاحتلال يصيب طفلا ويعتقله جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الطفل البالغ من العمر 14 عاما وأصابته في قدميه، غرب البلدة، قبل أن تعتقله، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا)
أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الطفل البالغ من العمر 14 عاما وأصابته في قدميه، غرب البلدة، قبل أن تعتقله، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا)
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