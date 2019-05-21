الضابطة الجمركية تضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول في أبو ديس والعيزرية

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أن طواقم مديرية الضابطة الجمركية في محافظة رام الله والبيرة، ضبطت اليوم الثلاثاء، كمية كبيرة من الألعاب النارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وذلك لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة الأطفال.وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت خلال قيام الطواقم بجولة ميدانية تفقدية على المحلات التجارية في بلدتي أبو ديس والعيزرية، بالتعاون مع جهة الاختصاص في مديريتي الإقتصاد والصحة، وبمساندة ودعم جهازي الشرطة والدفاع المدني، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها، كونها ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني ونظراً لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة الأطفال، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.وتهيب الضابطة الجمركية بالأخوة التجار ومروجي هذه البضائع بعدم تداولها والالتزام بالقوانين والتعليمات وبالاهالي وأولياء الأمور بعدم شراء وتداول هذه البضائع الخطرة على أطفالهم وعلى المجتمع والإستفادة وأخذ العبر من الإصابات والحوادث المتكررة جراء التهاون وعدم الالتزام، وذلك لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة الأطفال، ويعاني المجتمع من هذه الظاهرة التي تتفاقم بشكل كبير مع قرب حلول عيد الفطر، وتباع للأطفال بدون رقابة، مما يسبب إزعاجاً للمجتمع وإصابات جسدية على الأطفال، ويتسبب بإصابات بليغة.