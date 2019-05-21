حماية المستهلك بغزة تُجري جولات على معامل ومصانع الحلويات

قامت بدورها

رام الله - دنيا الوطنقالت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك: إنهمن خلال متابعتها للأسواق في قطاع غزة عبر الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية، وحرصاً منها على صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني.ونظمت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب غزة، بالتعاون مع مباحث التموين جولات ميدانية، على محلات ومصانع الحلويات وذلك بهدف الرقابة والتفتيش على عملية الإنتاج داخل المصانع للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع، والمعامل بالشروط الصحية اللازمة لعملية الإنتاج.وتبين من خلال المتابعة، التزامهم بالشروط الصحية المعمول بها والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة الى الأمور الفنية، وتم توجيه واعطاء بعض الارشادات اللازمة لأصحاب المصانع من قبل مفتشي الوزارة.