مخالفاً لموقف السلطة.. رجل أعمال فلسطيني يشارك بمؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلي، إن رجل الأعمال الفلسطيني أشرف الجعبري، قرر المشاركة في مؤتمر السلام من أجل الازدهار المقرر عقده في البحرين، لافتةً إلى أن ذلك يأتي مخالفاً للموقف الفلسطيني الرسمي.





وأوضحت الصحيفة، أن الجعبري تسلم أمس الاثنين، دعوة للمشاركة بالمؤتمر حيث أبلغ الجهة المنظمة موافقته على المشاركة، مبينةً أنه سيحضر ممثلاً عن تجمع فلسطيني إسرائيلي لرجال الأعمال.







وحسب الصحيفة، فإن الجعبري شارك في تأسيس التحالف الذي يضم رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين، حيث سيمثل التجمع عدداً من رجال الأعمال من الجانبين.





ونقلت الصحيفة، عن الجعبري قوله، إن المؤتمر خطوة جيدة، وأن دعوة المقاطعة التي أطلقتها السلطة الفلسطينية غير موفقة، نافياً أن يكون لديه علم بمشاركة رجال أعمال فلسطينيين آخرين بالمؤتمر.





وأضاف: "سأتشاور مع أصدقائي من رجال الأعمال حول المشاركة بالمؤتمر، فهو فرصة اقتصادية مهمة للفلسطينيين"، معتبراً أن المؤتمر لا يشكل رابطاً بأي خطوة دبلوماسية.





يذكر أن رجال أعمال فلسطينيين تلقوا دعوة للمشاركة بالمؤتمر، وأعلنوا رفضهم المشاركة ودعمهم للموقف الفلسطيني الرسمي الرافض للمؤتمر.





يذكر أن الجعبري، من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية ونظم قبل عدة أسابيع إفطاراً شارك فيه المستوطنين، فيما هاجمت حركة فتح الإفطار وطالبت بمحاسبة الجعبري.







وعبرت السلطة الفلسطينية عن رفضها لمؤتمر البحرين الاقتصادي، معتبرةً أنه أولى خطوات تنفيذ "صفقة القرن" الأمريكية، واصفة كل من يشارك به من الفلسطينيين بالعميل للإسرائيليين والأمريكان.

