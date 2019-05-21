الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قطر

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، السفراء العرب المعتمدين لدى دولة قطر.ووضع الرئيس عباس، السفراء العرب في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة للأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، جراء خصم إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية.وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.