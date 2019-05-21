شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع أمير قطر

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع أمير قطر
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير دولة قطر تميم بن حمد
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس الفلسـطيني، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وبحث الرئيس عباس مع أمير قطر آخر المستجدات حول القضية الفلسطينية والمنطقة، والاعتداءات الاسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية، إضافة إلى الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء خصم إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية.

كما جرى خلال اللقاء على مأدبة إفطار أقامها الأمير على شرف سيادته والوفد المرافق له، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.

وكان الرئيس أبو مازن وصل، مساء أمس الاثنين، الى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، وكان في استقبال الرئيس، لدى وصوله إلى أرض مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي

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