شؤون فلسطينية

شاهد: إسرائيل تسمح بدخول مركبات مدرعة للسلطة الفلسطينية

شاهد: إسرائيل تسمح بدخول مركبات مدرعة للسلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بإدخال مركبات مدرعة للأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، وذلك بعد سنوات من الرفض.

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه بعد سنوات من الرفض سمحت إسرائيل بإدخال مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية تبرع بها الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة: "في الأيام الأخيرة تلقت أجهزة الأمن الفلسطينية عشر مركبات مدرعة من الاتحاد الأوروبي، تم نقلها إلى الضفة الغربية عبر الأردن بموافقة إسرائيل".



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