تيزيرا ماي تعرض على البرلمان تصويتاً لإجراء استفتاء جديد بشأن "بريكست"

رام الله - دنيا الوطنعرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيزيرا ماي على البرلمان اليوم الثلاثاء، تصويتاً لإجراء استفتاء جديد بشأن "بريكست".ووفقاً لما أوردته قناة الجزيرة القطرية، فإن خطة ماي الجديدة تعطي نواب البرلمان فرصة للتصويت بشأن إجراء استفتاء ثان على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.وتشمل الخطة الجديدة للبريكست، إبقاء بريطانيا مؤقتا ضمن الاتحاد الجمركي.