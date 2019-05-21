شاهد: كاتب سعودي مهاجماً الفلسطينيين: ارضوا بالقليل

رام الله - دنيا الوطن

هاجم الكاتب السعودي، محمد آل شيخ، الشعب الفلسطيني لرفضهم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في البحرين الشهر المقبل.





وقال آل شيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "أيها الفلسطينيون فرض كثيرة أضعتموها منذ ٤٨ وحتى ضم القدس، ولم تفلحوا إلا في الحقد والسب والشتم وتحميل الآخربن تفريطكم في قضاياكم".







وأضاف آل شيخ: "ورشة البحرين الاقتصادية استغلوها، وارضوا بالقليل لأنكم لا تملكون أي ورقة تساومون عليها، إني والله لكم من الناصحين".



