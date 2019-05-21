بومبيو: "من الممكن جدا" أن تكون إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي





في السياق، وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان: إن الوجود الأمريكي العسكري كقوة ردع، أرجأ إمكانية الهجمات المحتملة من ايران.





وأضاف: أن التهديدات لا تزال مرتفعة ويجب التأكد من عدم وجود سوء تقدير من جانب إيران.



واتهمت الرياض طهران بإصدار أوامر بشن هجمات بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط في السعودية.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي.وأضاف في تصريحات نقلها موقع (العربية نت): "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدون أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها".