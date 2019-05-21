دولي

بومبيو: "من الممكن جدا" أن تكون إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي

بومبيو: "من الممكن جدا" أن تكون إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع (العربية نت): "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدون أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها".

في السياق، وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان: إن الوجود الأمريكي العسكري كقوة ردع، أرجأ إمكانية الهجمات المحتملة من ايران.

وأضاف: أن التهديدات لا تزال مرتفعة ويجب التأكد من عدم وجود سوء تقدير من جانب إيران.

واتهمت الرياض طهران بإصدار أوامر بشن هجمات بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط في السعودية.

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