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مبعوث أممي: "تنظيم الدولة" بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا

مبعوث أممي: "تنظيم الدولة" بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا
تنظيم الدولة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء: إن "تنظيم الدولة" بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا.

جاء ذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا يوم الثلاثاء.
 
وأضاف: أنه تم تسجيل أربع هجمات للتنظيم في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هذا الأمر مقلق للغاية.

وشدد سلامة خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا أنه على الأمم المتحدة أن تضع حدا للنزاع الدموي في ليبيا، مشيراً إلى أن النسيج الاجتماعي في هذا البلد يتدهور والكراهية تزداد ما يهدد بحرب أهلية شاملة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وصرح المبعوث الأممي إلى ليبيا بأن بعض الدول تزيد الاحتقان في ليبيا عبر تزويد بعض الأطراف بالأسلحة.

وأفاد الدبلوماسي اللبناني بأن عمليات الاختطاف والتوقيف العشوائي تزايدت منذ بدء المعارك في العاصمة طرابلس.

وشدد سلامة على أنه لا مكان للحل العسكري في ليبيا داعيا لوضع حد للصراع ومواصلة دعم العملية السياسية، وموضحا في السياق أن الأمم المتحدة ما تزال حاضرة وبفعالية في ليبيا وتسعى لمواصلة دعمنا لهذا البلد.

كما ذكر أيضا أن منتدى "غدامس" كان كفيلا بإنهاء الفوضى والعنف في ليبيا، لافتاً إلى أن أكثر من 75 ألف ليبيا أجبروا على ترك منازلهم جراء الصراع.

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