رئيس الوزراء العراقي: لا رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: إن بلاده سترسل وفدين إلى واشنطن وطهران للمساعدة "لاحتواء التوتر" بين البلدين.وأكد عبد المهدي أن العراق يلعب "دور تهدئة" فقط وليس وساطة، مضيفاً أنه لا توجد مجموعات عراقية تريد الدفع باتجاه الحرب، وذلك بعد يومين من سقوط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وكان عبد المهدي أكد في وقت سابق أنه لا رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب، لافتاً إلى أن المؤشرات التي حصل عليها من خلال المحادثات مع كلا الجانبين، تشير إلى أن "الأمور ستنتهي على خير" على الرغم من التصعيد الحالي للخطاب من الجانبين.وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن تهديداته، بعدما رأى وحدة الشعب الإيراني، وبعدما نصحه مساعدون عسكريون بعدم خوض حرب مع الجمهورية الإسلامية.