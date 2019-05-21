الجنايات الدولية تنظر في فتح "تحقيق جنائي" ضد إسماعيل هنية

رام الله - دنيا الوطن

قال معهد القدس للعدالة، إن محكمة الجنايات الدولية تنظر في فتح تحقيق جنائي ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".





وقال المعهد، أن المحكمة أبلغتهم عبر إشعار رسمي بأنها ستنظر في فتح تحقيق ضد هنية، مشيرةً إلى أن ذلك جاء كرد على دعاوى رفعت ضد هنية مؤخرا نيابةً عن عشرات الإسرائيليين تتهمه بارتكاب جرائم حرب من عام 2017 إلى 2019، وفق صحيفة (القدس).



وتتهم الدعاوى المرفوعة، هنية بأنه يرتكب جرائم حرب من خلال استخدام الأطفال كدروع بشرية في غزة، في عمل منافٍ للقانون الدولي والإنساني.