اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2018













رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2018، من رئيس الديوان اياد تيم.وأشاد رئيس الوزراء بديوان الرقابة وجهود موظفيه ومهنيتهم، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم لعمل الديوان، بما يساهم في تعزيز دور الرقابة المالية والإدارية، وحفظ المال العام، وتصويب أوضاع العمل الحكومي، مشددا على متابعة كافة الملفات التي تقدم وتنفيذ ما يلزم.