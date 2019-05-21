البطش: ورشة المنامة الاقتصادية تفتح الطريق أمام تطبيق (صفقة القرن)





واعتبر البطش في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ذلك إذعاناً لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزمرة البيت الأبيض، مجدداً التصدي لها بكل السبل الممكنة ورفض هذه المؤامرة الهادفة إلى تصفية حقوق شعبنا وتقسيم الدول العربية والإسلامية على أسس طائفية وعرقية لاستدامة الصراع في المنطقة لصالح "العدو الصهيوني".



ودعا القيادي بـ "الجهاد" أبناء الأمة وأبناء الشعب البحريني والخليج العربي للتصدي لمخططات تصفية فلسطين وتهويد مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيامة عيسى عليه السلام، ففلسطين ومقدساتها لا تقايض بالأموال ولا بملئ البطون أو الجيوب رغم معاناة الحصار والعقوبات على شعبنا، فهي قضية إجماع للأمة العربية والإسلامية ولا يمكن التنازل عنها.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إدانة واستهجان الحركة لمسار التطبيع العربي الرسمي المتمثل باستضافة دولة البحرين "ورشة عمل أمريكية صهيونية" تهدف إلى فتح الطريق أمام تطبيق (صفقة القرن) الأمريكية الهادفة لتصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".