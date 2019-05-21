أول تعليق من البحرين على مؤتمر "صفقة القرن" الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن

أصدر وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أول تعليق من البحرين على استضافتها للمؤتمر الاقتصادي حول (صفقة القرن) الشهر المقبل.





وقال الوزير البحريني، في تغريدات له عبر (تويتر): إن موقف مملكة البحرين الرسمي والشعبي كان ولا يزال يناصر الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي.





وأضاف الوزير البحريني: "ليس لدينا إلا كل التقدير والاحترام للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة".





وتابع: "ولن نزايد عليهم أو ننتقص منهم في نهجهم السلمي الشريف، وإنا على العهد باقون"، مشيراً إلى أن استضافة مملكة البحرين للقاء الذي يُسمى "ورشة السلام من أجل الازدهار" إلا استمرار لنهجها المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة.





وأكمل الوزير البحريني: "ليس هناك هدف آخر من الاستضافة".





