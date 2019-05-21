شاهد: مأدبة إفطار رمضانية في الكونغرس الأمريكي لأول مرة

















رام الله - دنيا الوطنأقام أعضاء مسلمون في الكونغرس الأمريكي، حفل إفطار رمضاني بمبنى "الكابيتول"، في فعالية هي الأولى من نوعها، حضرها العديد من أعضاء مجلس النواب، وموظفون في الكونغرس.ونظم الحفل كل من: إلهان عمر، ورشيدة طليب، وأندريه كارسون، وهم أعضاء مسلمون في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، بالاشتراك مع منظمة "مناصري المسلمين" المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية، وفق (روسيا اليوم).وفي خطاب ألقته قبيل بدء الإفطار، أكدت النائبة عن ولاية ميشغان، رشيدة طليب، وهي من أصول فلسطينية، على "الأهمية التاريخية" للحدث.وأضافت: "هذا الحدث يرفع مكانة جالية بأسرها شعرت لفترة طويلة بالتهميش. استُهدفنا ظلماً من أجل إثارة الخوف وتعزيز أجندة الكراهية".ويقام حفل إفطار سنوي في البيت الأبيض في شهر رمضان المبارك كل عام، في تقليد بدأه الرئيس الأسبق بيل كلينتون، واستمر به الرؤساء المتعاقبون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.إلا أن هذه المرة الأولى التي ينظم فيها حفل إفطار في الكونغرس الأمريكي.