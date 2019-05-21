الحمد الله: العمل يجب أن يبدأ من حيث انتهى جهد الحكومات السابقة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء السابق، رامي الحمد الله، إن العمل يجب أن يبدأ من حيث انتهى جهد الحكومات السابقة، وما انتجته من خطط عمل وهياكل ومؤسسات دولة قائمة وفاعلة وقادرة على رعاية مصالح وشؤون المواطنين.







وأضاف الحمد الله، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك)، الثلاثاء: "في عهد حكومتي تضافرت الجهود للتعامل مع الأزمات القديمة والجديدة متحدين انخفاض الدعم المالي الدولي، للخروج بخطط عمل واقعية قادرة على تحدي الصعاب وتحقيق الأهداف الوطنية".





وتابع: "هذا ما حفزنا على بلورة أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017- 2022 التي كان شعارها ومحركها الأساس "المواطن أولاً"، وانبثقت عنها 18 خطة قطاعية وجاءت نتيجة لعملية تشاورية وتشاركية جامعة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية".







وأكمل الحمد الله: "هذه الخطط لا تزال تمثل خارطة الطريق وفرصة حقيقية لمأسسة العمل والخدمات وتطوير وإنشاء البنية التحتية والتشريعية القادرة على تحقيق الإصلاح والتنمية والتحرك نحو الاستقلال والحرية".







واستطرد: "هذا أساس جاد من العمل وضعت حكومتي حجر الأساس له وبنت على تجارب وخبرات الحكومات السابقة، والمطلوب الآن هو الاستثمار بما هو قائم وتحفيز المؤسسات، وتنفيذ وتفعيل هذه الخطط، التي استغرق العمل فيها وقتاً طويلاً وتطوعت لأجل بلورتها الكثير من العقول والخبرات الوطنية".







واستكمل: "سيبقى هذا الأمر مرهوناً بتحقيق أوسع تكامل وتشابك مع القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني ومع أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وفي أراضي 1948".





يذكر، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، أعلنت أمس الاثنين، خطة الـ 100 يوم الخاصة بها، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة رام الله.







وقررت الحكومة الفلسطينية، أمس الاثنين، إنشاء بنك للتنمية الفلسطيني، حيث أعدت الدراسات والتجهيزات اللازمة لذلك في عهد حكومة رامي الحمد الله.







