مجدلاني يتوجه للسنغال وجنوب إفريقيا مبعوثاً عن الرئيس برسائل خطية



وقال د. مجدلاني في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن من ضمن الخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، إرسال رسائل إلى الدول تتعلق بالتطورات الأخيرة بشأن (صفقة القرن) الأمريكية وتصفية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى قرصنة حكومة الاحتلال جزءاً من أموال المقاصة بشكل مناقض لاتفاق باريس الاقتصادي، في خطوة تخالف القوانين وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لابتزاز القيادة الفلسطينية، والضغط عليها لمنع قيامها بواجباتها تجاه عائلات الأسرى والشهداء، الذين ناضلوا من أجل حرية شعبهم، وإنهاء الاحتلال.



وتابع: القارة الإفريقية ساحة عمل دولية مهمة، وتربطنا بالعديد من الدول علاقات قوية، ومن المهم التوجه لها، ووضعها بصورة المستجدات السياسية، مؤكداً أن تحشيد الدعم الدولي للقيادة والقضية الفلسطينية في هذه الظروف التي تمر بها أمر في غاية الأهمية.

رام الله - دنيا الوطنيتوجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، مبعوثاً من الرئيس محمود عباس، حاملاً رسائل خطية منه إلى رئيس جمهورية السنغال، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وممثلاً عنه في مراسيم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا.