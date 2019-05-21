دولي

ظريف: واشنطن تُمارس لعبة خطيرة تستهدف أمن المنطقة ولا تفاوض معها

ظريف: واشنطن تُمارس لعبة خطيرة تستهدف أمن المنطقة ولا تفاوض معها
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن طهران لن تفاوض واشنطن، طالما أنها لا تحترم ولا تلتزم بتعهداتها بالاتفاق النووي.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة) القطرية: وزير الخارجية الإيراني: أن واشنطن تمارس لعبة خطيرة، تستهدف أمن المنطقة عبر زيادة وجودها العسكري.

وتوعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يرى أن "إيران أبدت عدوانية كبيرة تجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة"، بأن يلقى أي خطأ من قبل الجمهورية الإسلامية رداً "بقوة عظيمة".

وقال ترامب، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): إن إيران أبدت عدوانية كبيرة، وسترتكب خطأً فادحاً جداً في حال فعلت أي شيء ضد الولايات المتحدة، مستدركاً: "لكن لا مؤشرات على ذلك حالياً".

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