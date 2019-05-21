عربي

الأمن المصري: مقتل 16 مسلحاً بعملية عسكرية في العريش

الأمن المصري: مقتل 16 مسلحاً بعملية عسكرية في العريش
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت قوات الأمن في مصر من القضاء على خليتين مسلحتين في توقيت متزامن بالعريش، وقتل 16 فرداً بحوزتهم أسلحة نارية ومتفجرات.

وقام قطاع الأمن الوطني، برصد البؤرتين المسلحتين قبل تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف الشخصيات بمناطق مختلفة بالعريش، وفق (روسيا اليوم).

ووقعت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 مسلحاً، والعثور بحوزتهم على "8 بنادق آلية، 1 بندقية FN ، 3 بنادق خرطوش، 3 عبوات متفجرة، حزام ناسف".

أخبار ذات صلة

أول تعليق من البحرين على مؤتمر &#34;صفقة القرن&#34; الاقتصادي

أول تعليق من البحرين على مؤتمر "صفقة القرن" الاقتصادي

أمريكا تُحرز تقدماً بملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل

أمريكا تُحرز تقدماً بملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل

رئيس الحكومة الجزائرية السابق يمثل أمام القضاء

رئيس الحكومة الجزائرية السابق يمثل أمام القضاء

هيئة الطيران الإماراتية تُوضح حقيقة سقوط طائرة في دبي

هيئة الطيران الإماراتية تُوضح حقيقة سقوط طائرة في دبي

ترامب الابن يُهاجم قناة (الجزيرة)

ترامب الابن يُهاجم قناة (الجزيرة)

بطائرة بدون طيار.. السعودية تتهم الحوثيين بمحاولة مهاجمة مرفق حيوي بنجران

بطائرة بدون طيار.. السعودية تتهم الحوثيين بمحاولة مهاجمة مرفق حيوي بنجران

السعودية توفر فتاوى افتراضية عبر تطبيق (ASK ME)

السعودية توفر فتاوى افتراضية عبر تطبيق (ASK ME)

وزير إسرائيلي يُعلن نيته زيارة البحرين

وزير إسرائيلي يُعلن نيته زيارة البحرين

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2018

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2018

مجدلاني يتوجه للسنغال وجنوب إفريقيا مبعوثاً عن الرئيس برسائل خطية

مجدلاني يتوجه للسنغال وجنوب إفريقيا مبعوثاً عن الرئيس برسائل خطية

شاهد: (ريتز موترز) تُطلق سيارتي رينج روفر ورينج روفر سبورت

شاهد: (ريتز موترز) تُطلق سيارتي رينج روفر ورينج روفر سبورت

&#34;حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة&#34; تُطالب بنشر الخطة كاملة بمؤشراتها

"حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة" تُطالب بنشر الخطة كاملة بمؤشراتها

الخارجية تُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية والمتورطين فيها

الخارجية تُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية والمتورطين فيها

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو السلطة لرفض قمة المنامة وإغلاق الطريق أمام أي مشاركة فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو السلطة لرفض قمة المنامة وإغلاق الطريق أمام أي مشاركة فلسطينية

قناة إسرائيلية: حماس حسنت قدراتها العسكرية للتصدي للطائرات

قناة إسرائيلية: حماس حسنت قدراتها العسكرية للتصدي للطائرات

طالع بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

منوعات

النصف الجيد في حياة رامز جلال.. انهار لوفاه والدته وهذه حقيقة زواجه من غادة

النصف الجيد في حياة رامز جلال.. انهار لوفاه والدته وهذه حقيقة زواجه من غادة

دينا الشربيني بقميص عمرو دياب.. والجمهور يعلق

دينا الشربيني بقميص عمرو دياب.. والجمهور يعلق

رسميًا.. خطوبة النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون

رسميًا.. خطوبة النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون

ناهد السباعي: لست نادمة على مشاهدي الجريئة

ناهد السباعي: لست نادمة على مشاهدي الجريئة

شلال رامز جلال &#34;يُعرّي&#34; وجوه النجمات

شلال رامز جلال "يُعرّي" وجوه النجمات

مفاجأة.. نادين نجيم تُجسد حياة الأميرة ديانا في &#34;خمسة ونص&#34;

مفاجأة.. نادين نجيم تُجسد حياة الأميرة ديانا في "خمسة ونص"

باسم ياخور: نسرين طافش فقدت ملامحها بالتجميل.. ويزن السيد &#34;نسْونجي&#34;

باسم ياخور: نسرين طافش فقدت ملامحها بالتجميل.. ويزن السيد "نسْونجي"

الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بهدية &#34;باهظة&#34; الثمن

الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بهدية "باهظة" الثمن

أول ظهور لسهير البابلي بعد وعكتها الصحية وخروجها من العناية

أول ظهور لسهير البابلي بعد وعكتها الصحية وخروجها من العناية

إصابة محمد نجم بجلطة دماغية تدخله العناية المركزة

إصابة محمد نجم بجلطة دماغية تدخله العناية المركزة

عربي

رئيس الحكومة الجزائرية السابق يمثل أمام القضاء

رئيس الحكومة الجزائرية السابق يمثل أمام القضاء

هيئة الطيران الإماراتية تُوضح حقيقة سقوط طائرة في دبي

هيئة الطيران الإماراتية تُوضح حقيقة سقوط طائرة في دبي

بطائرة بدون طيار.. السعودية تتهم الحوثيين بمحاولة مهاجمة مرفق حيوي بنجران

بطائرة بدون طيار.. السعودية تتهم الحوثيين بمحاولة مهاجمة مرفق حيوي بنجران

السعودية توفر فتاوى افتراضية عبر تطبيق (ASK ME)

السعودية توفر فتاوى افتراضية عبر تطبيق (ASK ME)