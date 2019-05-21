الأمن المصري: مقتل 16 مسلحاً بعملية عسكرية في العريش





وقام قطاع الأمن الوطني، برصد البؤرتين المسلحتين قبل تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف الشخصيات بمناطق مختلفة بالعريش، وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنتمكنت قوات الأمن في مصر من القضاء على خليتين مسلحتين في توقيت متزامن بالعريش، وقتل 16 فرداً بحوزتهم أسلحة نارية ومتفجرات.ووقعت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 مسلحاً، والعثور بحوزتهم على "8 بنادق آلية، 1 بندقية FN ، 3 بنادق خرطوش، 3 عبوات متفجرة، حزام ناسف".