الأمن المصري: مقتل 16 مسلحاً بعملية عسكرية في العريش
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت قوات الأمن في مصر من القضاء على خليتين مسلحتين في توقيت متزامن بالعريش، وقتل 16 فرداً بحوزتهم أسلحة نارية ومتفجرات.
ووقعت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 مسلحاً، والعثور بحوزتهم على "8 بنادق آلية، 1 بندقية FN ، 3 بنادق خرطوش، 3 عبوات متفجرة، حزام ناسف".
تمكنت قوات الأمن في مصر من القضاء على خليتين مسلحتين في توقيت متزامن بالعريش، وقتل 16 فرداً بحوزتهم أسلحة نارية ومتفجرات.
وقام قطاع الأمن الوطني، برصد البؤرتين المسلحتين قبل تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف الشخصيات بمناطق مختلفة بالعريش، وفق (روسيا اليوم).
ووقعت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 مسلحاً، والعثور بحوزتهم على "8 بنادق آلية، 1 بندقية FN ، 3 بنادق خرطوش، 3 عبوات متفجرة، حزام ناسف".
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