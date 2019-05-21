"حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة" تُطالب بنشر الخطة كاملة بمؤشراتها

أصدرت "حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة" اليوم الثلاثاء، بياناً، تعقيباً على تصريح رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، حول خطة الحكومة لـ 100 يوم، والتي تضمنت وفق تصريحه العمل على تحقيق (176) مؤشراً في قضايا محددة لمختلف الوزارات.



وقالت الحملة: إنها تثمن مبادرة اشتية في وضع مؤشرات يقاس من خلالها أداء الوزراء، مما يجعل من آلية عملية التقييم ممكنة وقابلة للتطبيق.



وأضافت: أن الحملة وهي تلتقط بإيجابية هذا التصريح من رئيس الوزراء، فإنها تطالب بنشر واضح لهذه المؤشرات والقضايا للرأي العام والمواطنين، حتى يكون المواطن شريكاً في المتابعة والتقييم، ودعم هذه الخطة من أجل أن تنعكس واقعاً في الخدمات العامة.



وأكدت "حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة"، أنها وهي ترصد بشكل يومي تصريحات وأعمال الوزارات المختلفة، وفق ما هو متاح من بيانات، ترى أن نشر هذه الخطة التي تحدث عنها رئيس الوزراء، يعزز ثقة المواطن بالحكومة، ويرفع مستويات الشفافية في العلاقة مع المواطن.



وطالبت الحملة، بنشر خطة الـ 100 يوم بكامل مؤشراتها بشكل مفصل من قبل الحكومة، على اعتبار أنها في هذه المرحلة، تمثل برنامج عمل الحكومة، الذي ألزمت نفسها به.



كما طالبت بعقد لقاءات مع قطاعات مجتمعية، بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لبحث أدوارهم في تطبيق هذه الخطة بما يدعم في المحصلة النهائية، توجهات الحكومة التنموية.



كما أكدت الحملة على أن المجتمع بكافة قطاعاته يأمل من حكومة اشتية، نمطاً جديداً في الاستجابة والإفصاح، وتمكين الشراكة والمساءلة المجتمعية، وصولاً لتحقيق الغايات المشتركة في تعزيز صمود المواطن في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها.

رام الله - دنيا الوطن