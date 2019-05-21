إيران: نتنياهو يُريد تحويل البحرين لجزيرة إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

حذر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، من "مخططات إسرائيلية وسعودية ضد البحرين".











وحمل المسؤول الإيراني قادة البحرين المسؤولية عن "ارتكاب جرائم بحق الشعوب"، قائلاً: "يريدون هذه المرة الغدر بالشعب الفلسطيني".

وقال عبد اللهيان، عبر (تويتر)، الثلاثاء: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يريد تحويل البحرين إلى جزيرة إسرائيلية"، موجهاً اتهاماً للسعودية بالسعي إلى "رفع تكلفة صفقة القرن إلى البحرين".وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين مساء الأحد الماضي، عن تنظيم "ورشة عمل اقتصادية" في المنامة في حزيران/ يونيو المقبل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كأول خطوة لتطبيق خطة السلام الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط المعروفة بـ (صفقة القرن).وسبق أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهت إلى تل أبيب دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر.من جانبها، رفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، منددة بتركيزه على النواحي الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية، إذ شدد وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، على أن أي فلسطيني سيحضر "الورشة" لن يكون سوى متعاون مع الإسرائيليين والأمريكيين.